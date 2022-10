NASA peilt neuen Startversuch am 14. November an

Nach einer Reihe von Rückschlägen will die US-Raumfahrtbehörde NASA ihre neue Mondrakete jetzt am 14. November ins All schicken. An diesem Tag gibt es ein 69-minütiges Zeitfenster für einen Start der unbemannten Mondmission Artemis 1 am Weltraumbahnhof Kennedy Space Center am Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, wie die NASA am Mittwoch mitteilte.