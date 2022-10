Gelingt der große Wurf? Mehr Mut, Herr Jaissle!

Fans, Zuschauer und die Mannschaft spüren, dass nach dem Achtelfinaleinzug in der Vorsaison erneut Großes im Entstehen ist. Trotz einer deutlich schwierigeren Gruppe in diesem Jahr mit dem FC Chelsea, Italiens Meister AC Milan und dem kroatischen Champion Dinamo Zagreb als Gegner wird der Einzug in die K.-o.-Phase der Königsklasse immer greifbarer. Zumal Salzburg nach vier Spieltagen weiterhin ungeschlagen ist.