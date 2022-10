Bezugsfertiges Holz-Zimmer vom Fließband

Hoch hinaus

Der Pionier in Modulbau aber ist podbau in Eberstalzell. Hier wurde gerade das Stiegenhaus für ein Motel errichtet, das als höchstes Holzhaus in OÖ punkten soll. In das Betonskelett werden 75 Holzmodule eingehängt, die podbau produziert. Insgesamt peilt man sechs Geschoße und eine Gesamthöhe von 25 Metern an; im April ist die Eröffnung geplant.