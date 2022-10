Ex-Amtsleiterin wirft Bürgermeister Mobbing vor

Ortschef ist von seiner Unschuld überzeugt

Die Ex-Amtsleiterin wirft dem Duo „Bossing“ – eine Form des Mobbings – und mangelnde Unterstützung vor. „Ich werde die Vorwürfe definitiv entkräften können“, meint Rieser. „Es gab und gibt viel zu tun, viele Sachen sind vor meiner Zeit passiert“, spielt der Bürgermeister auch auf die Causa um viele liegengelassene Bauakte am Amt an. In der letzten Gemeinderatssitzung informierte er unter dem Punkt „Allfälliges“ das versammelte Ortsparlament über die aktuelle Entwicklung.