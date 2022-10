Aus „Effizienzgründen“ hat IKEA nun kürzer offen

Warum sich der schwedische Möbelriese jetzt durchrang, in Haid später aufzusperren? Blümel spricht davon, dass die Entscheidung aus „Effizienzgründen“, auch in Bezug auf die Energiekosten, fiel. „Wir führen Besucherstromanalysen durch und haben gesehen, dass die erste halbe Stunde nicht so stark angenommen wird.“