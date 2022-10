In Kärnten kämpft man um diesen bedrohten Vogel

So wird der Vogel in Kärnten geschützt

In Kärnten laufen Maßnahmen zum Schutz der Tiere. Es gibt sogar eine der größten Populationen in ganz Österreich mit geschätzten 50 Paaren, und zwar im Gailtal zwischen Waidegg und Rattendorf auf einer großen Feuchtwiese, wo erst spät gemäht wird. Das wurde mit den Landwirten vereinbart. Sie erhalten dafür sogar eine Förderung über die Naturschutzabteilung des Landes Kärnten.