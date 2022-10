Mega-Preisgeld: Johnson holt umstrittene LIV-Tour

Dustin Johnson hat die neu geschaffene und umstrittene Golf-LIV-Serie schon vor der letzten Einzel-Veranstaltung am Wochenende gewonnen. Der US-Amerikaner kassiert dafür einen Siegespreis in Höhe von nicht weniger 18 Millionen US-Dollar (18,37 Mio. Euro). Johnson kam in den ersten sechs Events fünf Mal in die Top Ten, darunter der Sieg in Boston. Nach Punkten führt Johnson mit 121 Zählern und kann vom Südafrikaner Branden Grace (79) nicht mehr eingeholt werden.