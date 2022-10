Karin Kneissl wegen Zitat aus NS-Zeit in Kritik

Kommentare: „Leuchte in Regierung“

Userinnen und User äußerten unter Kneissls Beitrag viel Kritik. „Nochmals danke Sebastian Kurz für diese Leuchte in deiner Regierung. Only the best! #gagakneissl“ schrieb etwa der User Linksfunker. Dass es Kneissl bald auch in Frankreich zu unangenehm werde, meinte ein Student aus Wien.