Studie: Hitzewellen bremsen weltweiten Außenhandel

Hitzewellen, die infolge des Klimawandels immer häufiger werden, bremsen einer Studie zufolge weltweit den Außenhandel. Grund dafür sei, dass extreme Hitze die Arbeitsproduktivität mindere - was zu Angebotsausfällen führe und sich in Exportrückgängen niederschlage. Das geht jetzt aus einer Studie des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und von der Frankfurt School of Finance & Management hervor.