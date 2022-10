Energieengpass: Kärnten probt den Ernstfall

Strom wäre rasch wieder da

Kärnten ist in der glücklichen Lage, sich im Falle eines Blackouts in nur einem Tag wieder mit Strom zu versorgen. Denn die Kelag hat in der Kraftwerksgruppe Fragant Kraftwerke, die auch bei einem Blackout gestartet werden können. Und damit können in weiterer Folge die restlichen Kärntner Wasserkraftwerke zum Laufen gebracht werden. Energielandesrätin Sara Schaar hält aber fest, dass bei der Elektrizitätslenkung das zuständige Bundesministerium die Regularien vorgibt und die Länder diese Vorgaben umsetzen müssten.