Lasche Regeln und wenig Geld für die Rettung

Immer wieder wandern qualifizierte und motivierte Sanitäter nach Wien ab, weil sie sich in Salzburg keine berufliche Zukunft vorstellen können. „In Salzburg verdient man sehr wenig, kann sich fachlich kaum weiterentwickeln und den Patienten nicht so gut helfen, wie man es 250 Kilometer östlich könnte“, weiß Andre Lieli, der für eine Karriere im Rettungsdienst extra nach Wien gezogen ist. Auch die bayerischen Rettungswachen im Grenzgebiet füllen sich mit Pendlern aus Österreich. Dort gibt es nicht nur gutes Geld, sondern auch mehr Entwicklungsmöglichkeiten, wie eine dreijährige Ausbildung mit Staatsexamen. Einer von ihnen ist Georg Hohenberger, der in Berchtesgaden arbeitet. Er sagt: „Ich arbeite in Bayern, weil die medizinische Versorgung für die Patienten unterm Strich besser ist. Sie profitieren von gut ausgebildeten Sanitätern mit weiterreichenden Kompetenzen. Außerdem sind die Hierarchien zwischen Notarzt und Sanitäter im Einsatz flacher, was zu einer besseren Zusammenarbeit führt.“