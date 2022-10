Das Tanzstück „Neuzeit“ als Start einer neuen Ära

„Ich wurde in Linz mit offenen Armen empfangen“, freut sich der Berliner Choreograf Johannes Wieland. Heute Samstag kommt sein Tanzstück „Neuzeit“ zur Uraufführung im Musiktheater. Es ist zugleich die Saisoneröffnung in der Tanzsparte, die nun ein „kuratorisches Modell“ verfolgt: Gastchoreografen erarbeiten gemeinsam mit dem Ensemble neue Produktionen. Der „Krone“ gibt Wieland, der erstmals in Linz in Erscheinung tritt, vorab ein Interview.