Österreich rutscht 2023 in eine Stagnation

Heftige Kritik an der Regierung

Die Konjunkturprognosen führen zu heftiger Regierungskritik seitens SPÖ, FPÖ und NEOS: „Die Regierung muss ein Budget vorlegen, das die Preise massiv senkt, denn nur so können die Inflation und die drohende Stagnation bekämpft werden. Die Preise müssen runter, ansonsten fährt Österreich an die Wand!“, sagte SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter und forderte einen Gaspreisdeckel.