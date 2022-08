Konjunktur-Barometer zeigt stürmische Zeiten

Die Bewertung der aktuellen Geschäftslage hat sich in den NÖ-Industriebetrieben zur Jahresmitte zwar leicht ins Positive gekehrt, doch beim Blick in die nahe Zukunft überwiegt der Pessimismus. Das zeigt das Konjunktur-Barometer der Industriellenvereinigung (IV), das die Eindrücke von 45 führenden Unternehmen mit insgesamt 31.361 Beschäftigten wiedergibt. So gehen 35 Prozent der Betriebe davon aus, dass sich die Geschäftslage allgemein in den kommenden sechs Monaten verschlechtern wird. Sechs von zehn der befragten Manager sehen die Erträge sinken, nur magere sieben Prozent machen sich Hoffnung auf ein Plus.