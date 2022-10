Prinzessin Kate mixte in Nordirland Cocktails

Kate in Babyblau in Nordirland

Die Prinzessin von Wales war für den Überraschungsbesuch in Nordirland in eine babyblaue Seiden-Schluppenbluse von Winser London um umgerechnet rund 336 Euro, über die sie einen farblich abgestimmten Mantel gezogen hatte. Dazu kombinierte Kate marineblaue Hosen sowie Creolen der Marke Missoma um etwa 96 Euro. Dunkelblaue Pumps sowie eine kleine Handtasche der Marke DeMellier London rundeten den Look ab.