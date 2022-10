Fridrikas klagt: „So hat mich Pacult gebrochen!“

„Mit zwei Entscheidungen hat mich Coach Peter Pacult gebrochen“, erzählt der 24-Jährige, der vor allem auch auf sein Bundesliga-Debüt anspielt: Beim LASK kam er in Minute 49 rein, musste in der 87. wieder raus. „In meiner nächsten Partie wieder das gleiche - in der 57. Minute gegen Ried rein, in der 94. wieder raus. Zweimal eingewechselt, zweimal kurz vor Schluss runter - die absolute Höchststrafe. Das tut man einem Spieler, den man so unbedingt holen wollte, nicht an. Mein Selbstvertrauen war dahin, ich habe mich gefragt: ,Bin ich überhaupt noch gut genug für die Bundesliga?‘ Es war eine harte Zeit.“