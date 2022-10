Justin Bieber verschiebt Wien-Konzert erneut

Justin Bieber gab heute bekannt, dass die verbleibenden Termine seiner Welttournee verschoben werden. Die geplante Tour, welche 2020 beginnen sollte, bevor sie aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben wurde, begann im Februar dieses Jahres in San Diego, Kalifornien, und machte in zehn Ländern auf drei Kontinenten Halt. Bereits Anfang September gab Justin erstmals bekannt, dass er eine Tourpause einlegen werde, um sich um seinen gesundheitlichen Zustand zu kümmern. Am 15. September kündigte der Kanadier an, zwölf weitere Termine bis zum 18. Oktober 2022 abzusagen.