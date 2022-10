Kampagne gegen Infektion und Stigmatisierung

Infos in Clubs und via Social Media

Nun sollen sogenannte Freecards und Plakate in Clubs und Bars auf die Risiken einer Affenpocken-Infektion aufmerksam machen. Informationsbroschüren werden über Organisationen in allen Bundesländern verteilt und über das Broschürenservice des Gesundheitsministeriums bestellbar sein. Begleitend läuft die Kampagne auf Social Media.