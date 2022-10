Hammer! Ricciardo bleibt offenbar in der Formel 1

Von Formel 1 abgemeldet

„Ich liebe auch andere Rennserien, aber ich sehe mich dort nicht. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich in so etwas einsteige, schließt das die Tür zur F1 für immer. Es würde sich so anfühlen, als hätte ich mich dann abgemeldet, aber das habe ich noch nicht“, zitiert „Sport1“ Ricciardo, der mit Aussagen wie diesen die Gerüchte um ein Cockpit als Ersatzpilot befeuert.