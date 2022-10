VdB: „Kickl angeloben? Würde ich diskret lösen!“

Tausch Kolumne gegen Kandidatur „noch nicht bereut“

Den Tausch - Kandidatur gegen seine Kolumne in der Kronen Zeitung - habe er bisher noch nicht bereut. Er habe während seiner Tätigkeit aus Kolumnist „seit 10 Jahre lang die Probleme aufgezeigt“ und „Lösungen angeboten“, nun wolle er auch als Bundespräsident in die Umsetzung gehen. Immerhin gehe laut seinem Befund „das Land den Bach runter“. Wenn es mit dem Bundespräsidentenamt nichts werden sollte, habe er sich noch nicht überlegt, in welchen Beruf er zurückkehren möchte.