Flammender Appell der Feuerwehr zur Heizsaison

Speziell in Sachen Not-Kamine appellieren die Einsatzkräfte an die Bevölkerung: Ohne Rücksprache mit Rauchfangkehrern, Mitbewohnern und Co. sollte man kein alternatives Heizsystem andenken. „Vor allem Eigenkonstruktionen sind eine Gefahr für Leib und Leben“, so die Brandschutz-Experten.