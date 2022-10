„Sehe hier nicht die Handschrift von Praktikern“

„Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum man diesen Entwurf gerade jetzt veröffentlicht“, man hätte die Dinge lieber noch in Ruhe überdenken sollen. An den Schulen fehle es an allen Ecken und Enden ohnehin an Personal. „Umso mehr theoretische Blasen gebildet werden, umso weniger Zeit ist für das Unterrichten“, so Krebs. Dies sei eine der größten Herausforderungen: „Gebt den Lehrern wieder Zeit zum Unterrichten.“