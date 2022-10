Coole Altach-Girls triumphierten auch gegen Vienna

Doch die Vienna fightete zurück, kam zu Chancen und zum Ausgleich: Isabel Aistleitner versenkte einen Freistoß aus rund 20 Meter sehenswert ins linke Kreuzeck (20.) - SPG-Keeperin Charly Voll war machtlos. Dass die Altach-Girls noch vor der Pause auf die Siegerstraße zurückkehrten, lag an Linda Natter. Sie blieb in einer 1-gegen-1-Situation cool und knallte den Ball an Vienna-Goalie Piplits vorbei zum 2:1 in die Maschen (43.).