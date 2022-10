Missbrauch: Bildungsdirektion kontert Vorwürfe

Briefe an ehemalige Schüler verschickt

Nach jüngsten Medienberichten über die sich ausweitenden Missbrauchsvorwürfe verschickt die Bildungsdirektion nun Briefe an ehemalige Schüler der Jahrgänge bis 1996 - dem Jahr, seit dem der Sportlehrer dort beruflich tätig war. Die Untersuchungen der Kommission wurden ausgeweitet, außerdem hat am Freitag auch die Bildungsdirektion zwei Sachverhaltsdarstellungen an die Staatsanwaltschaft übermittelt.