Missbrauch: Mitverdächtiger schon 2019 angezeigt

Weitere Details sind am Donnerstag im Missbrauchsfall um einen Sportlehrer bekannt geworden, der an einer Wiener Mittelschule mehr als zwei Dutzend Buben im Alter von neun bis 14 Jahren missbraucht haben dürfte. Der Wiener Basketballverband (WBV) hatte einen möglichen Mittäter bereits 2019 aus dem Verkehr gezogen, nachdem dieser sich nicht an eine Vereinbarung gehalten hatte, die der WBV unter Einbindung der Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft (KJA) mit ihm getroffen hatte. Indes wurde bekannt, dass die Erhebungen in der Causa ausgeweitet werden.