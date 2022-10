12.274 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich mittlerweile wieder bei 856,1 je 100.000 Einwohner - ein Spitzenwert in Europa. Der Sieben-Tage-Schnitt beträgt aktuell 11.041. Derzeit gibt es in Österreich 103.588 aktive Fälle, um immerhin 5687 mehr als am Freitag. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 20.754 Tote in Österreich gefordert.