Hinterseer beendet Flaute bei Rostocks 1:1 in Kiel

Der ehemalige ÖFB-Teamstürmer sicherte Rostock mit dem Treffer in der 88. Minute ein 1:1 im Nordderby bei Holstein Kiel und durfte erstmals seit 8. Februar 2020 wieder in der zweithöchsten Spielklasse jubeln. Dazwischen hatte der 31-jährige Tiroler 2021 allerdings in der koreanischen Meisterschaft mehrmals angeschrieben.