Dramatischer Ärztemangel: Ganze Täler sind arztlos

Längst sind es nicht nur die ländlichen Regionen, die in Kärnten unter der dramatisch lückenhaften medizinischen Versorgung leiden. Der Notstand ist auch in Städten angekommen, wie an diesem Wochenende besonders krass zutage tritt. Der hausärztliche Bereitschaftsdienst ist etwa im gesamten Großraum Villach offenbar zusammengebrochen! Villach-Süd, Villach-Nord mit Wernberg sowie der Sprengel Afritz, Arriach und Treffen sowie auch St. Jakob und Umgebung oder Velden, Schiefling und das Drautal Richtung Spittal sind unbesetzt; Samstag wie Sonntag.