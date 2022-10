Trauriges Ende einer Hüttenwirt-Ära im Maltatal!

Ende nach 100-Jahr-Jubiläum

Julia: „Mein Großvater hat den Weg zur Hochalmspitze gemacht und mein Vater hat vielen Bergsteigern und Wanderern geholfen, die in Notsituationen geraten waren.“ Nachdem im Vorjahr das 100-Jahr-Familien-Jubiläum gefeiert wurde, endet nun plötzlich diese Ära. „Der neue Vorstand der Sektion Gießen hat unseren Vertrag gekündigt“, so Julia. Begründet wird diese unerwartete Maßnahme mit Beschwerden von Gästen über Service und Umgangston in der Hütte.