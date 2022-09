Pioneers wollen auf eigenem Eis wieder punkten

Dreimal musste die Pioneers Vorarlberg in den vergangenen Tagen auf fremdem Eis antreten. Heute (19.30) und am Sonntag (17) sind endlich wieder Spiele in der heimischen Vorarlberghalle angesagt. Die Gegner heißen Linz und Südtirol. Gegen die Oberösterreicher ist es das erste Duell, gegen Südtirol haben die Pioneers zum Saisonauftakt mit 0:3 verloren.