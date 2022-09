Was tun Sie gegen Lebensmittelverschwendung?

Heute, am 29. September, ist der Tag gegen Lebensmittelverschwendung. Da bietet es sich an, kurz innezuhalten und über dieses Thema nachzudenken. Denn obwohl wir uns inmitten einer Krisenzeit befinden, werden immer noch tagtäglich unzählige noch genießbare Lebensmittel weggeschmissen. Nicht nur von Konzernen, sondern auch in Privathaushalten: Laut einer aktuellen Studien landen bei sieben von zehn Österreichern und Österreicherinnen Nahrungsmittel im Müll. Hier gibt es eindeutig Verbesserungsbedarf; durch bedachtes Einkaufen und rechtzeitiges Verwenden von Vorräten wäre das vermeidbar. Wie ist das bei Ihnen? Wie wichtig ist Ihnen etwa das Mindesthaltbarkeitsdatum? Haben Sie Tipps, um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken? Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!