Heftiger Familienstreit im dänischen Königshaus

Am Mittwoch hat Königin Margrethe von Dänemark bekannt gegeben, dass sie vier ihrer Enkel vom Prinzen- bzw. Prinzessinnen-Titel befreien wird, damit diese später ein freieres Leben führen werden. Doch die Entscheidung, die von der 82-Jährigen laut eigener Aussage einen positiven Beweggrund hatte, stößt in der Familie nicht auf Gegenliebe. Prinz Joachim war deutlich erschüttert, als er am Donnerstag in Paris darauf angesprochen wurde, dass seine Kinder Nikolai (23), Felix (20), Henrik (13) und Athena (10) in Zukunft keine „Königlichen Hoheiten“ mehr sein werden.