Neymar liegt - ganze Mannschaft verteidigt ihn

Neymar glänzte in dem Spiel wieder auf allen Linien, steuerte per Elfmeter auch einen Treffer zum 5:1 Erfolg bei (dass er dabei von der Tribüne aus per Laserpointer versucht wurde zu stören, ging ihm am Allerwertesten vorbei). Kurzum: Er war nicht zu halten. Außer per Foul - dachte sich Tunesiens Dylan Bronn in der ersten Halbzeit und säbelte den Zauberdribbler einmal brachial um. Neymar blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen (keine weiteren Kommentare, bitte!). Welcher Spirit offenbar im brasilianischen Team herrscht, zeigt aber die Reaktion von Neymars Mannschaftskollegen. Alle neun noch stehenden Feldspieler laufen geschlossen, gleichsam im aktiven Gegenpressing, Richtung Übeltäter Bronn und Schiri, um beiden die Meinung zu geigen. Neymar ist seinen Kumpels sichtlich zu heilig, als dass sie ein rüdes Foul an ihm achselzuckend hinnehmen würden.