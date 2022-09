Save the Alps: Bauern entzünden Mahnfeuer

„Die Wolfsschäden nehmen zum Teil bereits dramatische Ausmaße an“, sagt die Drautalerin Regina Stich, die Obfrau von Save the Alps, einer Kärntner Initiative, die europaweit auf die Wolfsproblematik aufmerksam machen möchte. Deshalb werden am Freitag, dem 30. September auch alle Weidetierhalter in Europa dazu aufgerufen, zusammen mit der Bevölkerung Mahnfeuer gegen Wölfe zu entzünden - für manche Tierschützer eine verwerfliche Vorgehensweise.