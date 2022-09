Fußball-WM in Katar bringt Arbeitsmarktreform

Die Geschwindigkeit der Veränderung in Katar ist rasant. Die erstmalige Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft an ein arabisches Land hat der Entwicklung noch einen Schub gegeben. Nach Kritik aus dem Westen an den Arbeitsbedingungen der Migranten wurde eine Arbeitsmarktreform implementiert. Diese Reform werde sicher auch nach der WM bleiben, sagt der an der Georgetown University in Doha tätige Politologe Gerd Nonneman, „die Umsetzung wird aber langsamer vonstattengehen“.