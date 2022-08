WM-Gastgeber Katar setzt voll auf Österreich

Am 1. Juni startete das Abenteuer von Trainer Felix Sanchez und seinem Team im Trainingslager auf Marbella, nach einem knappen Monat in Salzburg folgte zuletzt die Übersiedlung vor die Tore Wiens. Mit seiner Agentur „SLFC Soccer“ betreut Hannes Empl die Katari bis zur Weltmeisterschaft: „Wir sind seit 18 Monaten in Kontakt, wollten ihre Spiele in der WM-Quali, die ja nicht gewertet wurden, in Wien austragen. Wegen Landeverboten durch Corona sind wir damals nach Debrecen ausgewichen, aber die Zusammenarbeit war top, fand eine Fortsetzung“, so Empl. Den das Projekt durchaus vor logistische Herausforderungen stellt - etwa als der Tross in Salzburg drei verschiedene Hotels benötigte: eines für die Trainer, eines für die ledigen Spieler und eines für jene mit Familien, Leihautos inklusive.