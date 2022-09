Lacher, Klicks & Schadenfreude bei „Genial Viral“!

Alfons Haider als Premieren-Gast im Backstage-Talk

Beim vertiefenden Backstage-Talk im Anschluss an „Genial Viral: Die Millionen-Klicks“ spricht diesen Donnerstag „Mister Musical“ Alfons Haider im krone.tv-Studio mit Sasa Schwarzjirg und Tamara Mascara darüber, was er nie wieder machen würde, was er bereut („Ich hätte gerne Kinder gehabt!“) und wobei ihm mit 64 Jahren langsam die Energie ausgeht.