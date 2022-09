Über 2000 Wahlzeitungen der Grünen verschwunden?

Es ist ein „Wahlkrimi“ der anderen Art: Am 14. September gaben die Grünen in Neudörfl ihre Wahlwerbung bei der Post auf, damit diese noch rechtzeitig vor dem Urnengang in den Briefkästen landet. In der Vergangenheit klappte das auch problemlos. Doch dieses Mal war das offenbar nicht der Fall. Von den 2053 Zeitungen, die laut Gemeinderätin Sabine Schügerl aufgegeben wurden, haben es offenbar nur einzelne zu den Haushalten geschafft. Die meisten Menschen, die sie gefragt habe, hätten jedenfalls nichts erhalten, berichtet Schügerl, die für das Bürgermeisteramt kandidiert.