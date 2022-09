EU-Angst vor Italien: Was wollen die Rechten?

Das Mitte-Rechts-Bündnis in Italien - allen voran Giorgia Melonis Fratelli d’Italia - tritt gegenüber internationalen Partnern als vertrauenerweckend und verantwortungsbewusst auf, insbesondere was die Stoßrichtung auf EU-Ebene betrifft. Ist die Angst vor europafeindlichen Aktionen also übertrieben? Ein Blick ins Parteiprogramm und auf die politische Geschichte der Fratelli, Lega und Forza Italia geben Aufschluss.