Erfolgreiche Premiere fürs „Miteinand“ im Fußball!

Für Peter Stöger hat der Coca-Cola Unified Cup „ein bisschen was von ,We Are Family‘, es haben alle Spaß, jeder macht mit“. Er findet das Kleinfeldspiel super und die Mischung mit E-Sport biete „jedem eine Chance, sich einzubringen und der Mannschaft zu helfen“, so Stöger, dessen Technik zu seiner aktiven Zeit zum Besten in Österreich gehörte. Aber wie sieht es mit den Skills an der Konsole aus? „Ganz schlecht! Ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, aber nachdem ich den Burschen und Mädels zugeschaut habe, weiß ich nun, dass ich mich garantiert nicht hinsetze. Ich komme mit dem Schauen kaum nach“.