Sechs Kunstwerke nach Bauarbeiten verschwunden

Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger hatte der in Tirol geborene Künstler die Werke in seinem Atelier am Alsergrund verpackt, weil in dem Gebäude Bauarbeiten stattfanden. Als er Ende Juli, Anfang August nachschaute, waren die Bilder verschwunden. Da sie bis Mitte September auch nicht auftauchten, erstattete er Anzeige.