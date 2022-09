Wer bin ich, wenn ich ganz mit mir alleine bin?

„Wir selbst entscheiden, wer wir sein wollen“

So großartig es ist, dass wir Frauen heute so viele Möglichkeiten haben: Es verleitet auch dazu, alles gleichzeitig, gleich gut und am besten sofort machen zu wollen. „Der soziale Druck ist enorm“, weiß die Gmundner Lebensberaterin und Familiencoachin Barbara Hüttner, die jedoch betont: „Wir selbst entscheiden, welche Rollen wir annehmen. Wir sind keine Opfer! Als berufstätige Mama muss ich nicht auch noch ehrenamtlich tätig sein – es sei denn, es gibt mir Kraft.“