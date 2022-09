Harry und Meghan „schrien“ wie „Teenager“ herum

Eine ehemalige Mitarbeiterin behauptet in dem Buch, dass das Paar, das im Mai 2018 geheiratet hat, sie wiederholt an einem Freitagabend, als sie bereits beim Abendessen in einem Restaurant saß, angerufen haben soll, um sie herunterzuputzen. „Alle 10 Minuten musste ich nach draußen gehen, um von ihr und Harry angeschrien zu werden. Sie schimpften: ,Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Du hast mich im Stich gelassen. Was hast du dir dabei gedacht?‘“, erzählte sie. „Das ging ein paar Stunden lang so weiter.“