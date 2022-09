Kartenspiele, volle Hütte und geteilte Punkte

Doch übermäßig hart geführt war das Spitzenspiel in der Vorarlbergliga nicht. Das 1:1 ging in Ordnung, so die einhellige Meinung aller Involvierten. „Über das gesamte Spiel war es eine gerechte Punkteteilung“, sagte Hörbranz-Obmann Julian Halder, „wir waren in der ersten Hälfte im Vorteil, in den zweiten 45 Minuten ist uns etwas der Saft ausgegangen - das Lochauer Tor war da wohl nur eine Frage der Zeit.“