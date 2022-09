Djokovic glänzt! Team Europa wieder in Führung

Ein souveräner Novak Djokovic hat die europäische Tennisauswahl beim Laver Cup in London wieder in Front gebracht. Djokovic ließ am Samstagabend dem amerikanischen US-Open-Halbfinalisten Frances Tiafoe beim 6:1 und 6:3 nicht den Funken einer Chance und schlug an der Seite von Matteo Berrettini im Doppel zum Tagesabschluss auch noch Alex de Minaur/Jack Sock (AUS/USA) 7:5 und 6:2. Team Europa geht dadurch mit einer 8:4-Führung in den finalen Sonntag.