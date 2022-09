Keine neuen Erkenntnisse nach Hausdurchsuchung

Der Vater (77) und sein Sohn (37) lebten getrennt voneinander, waren aber offenbar am Mittwoch gemeinsam mit einem Boot am Schweizer Bodenseeufer unterwegs. Passanten sahen das Schiff, wie es gegen eine Hafenmauer in Altenrhein stieß. Da sich ein offenbar schwerverletzter Mann an Bord befand, wurden die Rettungskräfte per Notruf verständigt. Der Notarzt konnte allerdings nur mehr den gewaltsam herbeigeführten Tod des Seniors feststellen. Der mutmaßliche Täter, der Sohn, flüchtete vom Boot und sprang wenig später von einer Brücke in den Tod.