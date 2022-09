Beim Klimaschutz haben wir nicht mehr Nase vorn

Weltweiter Klimastreik am 23. September

Dennoch sei man „in Niederösterreich von einer Energiewende weit entfernt“, wie Marlies Mühlbauer von FFF betont. Dabei will die 17-Jährige nicht still zusehen: „Wir haben so wenig Zeit und so viel zu verlieren.“ Daher lautet das Motto der Schülerin und aller FFF-Aktivisten am Freitag beim weltweiten Klimastreik: „Lasst uns zur Demo gehen, anstatt unterzugehen!“ Start ist um 13.30 Uhr am Bahnhof St. Pölten.