24-Jähriger vor Lokal mit Armeemesser bedroht

Weil er ihm angeblich Bargeld gestohlen haben soll, bedrohte ein Algerier einen 23-Jährigen aus Klagenfurt. Dabei zückte er ein Schweizer Armeemesser und drohte dem Kärntner, laut Polizei, die Augen auszustechen. Der 23-Jährige konnte flüchten und alarmierte sofort die Polizei. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Algerier mit Wohnhaft in Klagenfurt in einem Lokal in der Innenstadt gefunden werden.