Eine Schlappe für einen gierigen Anwalt

Die Verfahrenshilfe garantiert eine kostenlose Rechtsvertretung. „Sie ist ein tolles Instrument, um finanziell benachteiligten Bürgern in Notsituationen zu helfen“, erklärt Susanne Laggner-Primosch, Direktorin der Kärntner Anwaltskammer. „Die Bewilligung obliegt dem Gericht.“ Die Anwälte müssen dann quasi gratis arbeiten - der Staat zahlt dafür in ihr Pensionssystem ein. So weit, so gut. Doch es gibt Ausnahmen.