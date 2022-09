Wer gewinnt den Kärntner Tierschutzpreis 2022?

Nicole und Hunter

Nicole hat ihren Hunter selbst großgezogen, die Bindung zwischen ihnen ist besonders. „Einen Tag nachdem mein Seelenhund Fuzzle verstorben ist, rufte mich eine Bekannte an, dass ihre Hündin weggelaufen war. Sie ist zwar zurückgekommen, war aber schwanger!“, so Nicole. Sie nahm die trächtige Hündin auf: „Beim Wurf war genau ein schwarzer Welpe dabei. So wie Fuzzle!“ Seither sind sie und Hunter unzertrennlich.